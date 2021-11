Männerchor aus Myhl : Quartettverein nutzt Chance auf Neustart

Myhl Ein neuer Dirigent und eine neue Ausrichtung zählen zu den Plänen. Der Verein ist immer auf der Suche nach Verstärkung, jeder ist willkommen.

Einerseits stellt sich dieser Neubeginn tragisch dar, denn der bisherige Dirigent Nico Hermanns, der erst drei Monate im Amt war (Januar bis März 2020), erkrankte so schwer, dass der Männerchor eine Rückkehr nicht erwartet. In dem Niederländer Ger Franken, der aus Echt stammt, fanden die Myhler Sänger einen Nachfolger, der nun im August seine Arbeit aufgenommen hat. Geschäftsführer Björn Tribukait beschreibt: „Bereits im zarten Alter von sieben Jahren begann Ger eine allgemeine Musikausbildung an der Musikschule in Kerkrade. Von da an sang er viele Jahre in verschiedenen Chören mit und spielte darüber hinaus in verschiedenen Orchestern Klarinette.“ Nach dem Abitur habe Franken eine professionelle Ausbildung am Konservatorium in Maastricht aufgenommen. Dabei waren seine Pflichtfächer Gesang, Chorleitung, Harmonielehre, Musiktheorie, Gregorianischer Gesang, Klarinette und Lehrdidaktik.