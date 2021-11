Tradition in Radevormwald : Bekannte Martinsklänge an der Wupper

Zusammen mit St. Martin hoch zu Ross führte der Posaunenchor Remlingrade am Samstagabend den 70. Martinszug an der Wupper an. Foto: Jürgen Moll

Wupperorte Der Martinszug durch die Wupperorte erleuchtete am Samstagabend das Quartier. Mit St. Martin hoch zu Ross und dem Posaunenchor wurde es wieder einmal sehr festlich.

Bereits zum 70. Mal zog am Samstagabend ein Martinszug durch die Wupperorte und erleuchtete das Viertel an der Wupper. Mit St. Martin, weißem Pferd und den Musikern des Posaunenchors Remlingrade setzte sich der Zug mit einigen Familien an der Grundschule auf der Brede in Bewegung – und dann passierte das, wofür der Martinszug an der Wupper bekannt ist: Entlang der Keilbeck öffneten sich die Haustüren, und immer mehr Kinder strömten mit ihren Eltern Richtung Zug, reihten sich ein, so dass Zug auf seinem Weg zum Siedlungsweg immer größer wurde.