CDU Radevormwald : Gerd Uellenberg (CDU) kandidiert erneut für den Vorsitz

Radevormwald Sollte er im Amt bestätigt werden, ist es Gerd Uellenberg ein besonderes Anliegen, das Profil der Partei zu schärfen. Gleichwohl sei ihm ein gutes Miteinander mit allen anderen Parteien genauso wichtig.

Die CDU lädt zur Mitgliederversammlung für kommenden Mittwoch, 10. November, 19 Uhr, ins Bürgerzentrum am Siedlungsweg 24 ein. Neben einem Bericht und einem Ausblick des Vorsitzenden steht turnusgemäß die komplette Neuwahl des Vorstandes an. Gerd Uellenberg stellt sich erneut zur Wahl zum Stadtverbandsvorsitzenden, nachdem er vom amtierenden Vorstand einstimmig nominiert worden ist. Bei der weiteren Besetzung des Vorstandes wird es aber auch einige neue Gesichter geben. Dabei wird sich sowohl der Anteil der Mitglieder im Vorstand der Frauen wie auch der Jungen Union erhöhen, heißt es in der Ankündigung der CDU.