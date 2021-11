Neueröffnung in Radevormwald : Gefühle ausdrücken mit Musik

Neueröffnung in Radevormwald

Radevormwald Ute Reinbott eröffnete ihren Raum für Klang „Music PP“ an der Grabenstraße im Rader Zentrum mit einem Tag der offenen Tür. Dort sollen Menschen „die direkte Wirkung von Musik spüren“.

Musikpädagogin Ute Reinbott bietet an der Grabenstraße Musikcoaching an, das Menschen in jedem Alter nutzen können. „Es umfasst klassischen Unterricht, ist aber mehr eine Starthilfe für ein kreatives Künstlertum im eigenen Leben. Ich gehe individuell auf die Bedürfnisse meiner Schüler ein“, berichte Ute Reinbott, die Gesang und Gitarre unterrichtet. Musikcoaching umfasst außerdem den Bereich der non-verbalen Biografiearbeit, bei der die Musik ein wichtiges Ausdrucksmittel ist. Bei „Music PP“ können die Besucher Instrumente erleben, für die sie keine Spielfertigkeit brauchen. „Gefühle kann man auf Instrumenten ausdrücken. Im Raum für Klang sollen Menschen die direkte Wirkung von Musik spüren“, erläutert Ute Reinbott.