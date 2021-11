Langenfeld Chorkonzert : Schwarzmeer Kosaken-Chor kommt nach Richrath

langenfeld Das Konzert bietet eine musikalische Reise von Moskau bis an den Baikalsee, von Kiew bis St. Petersburg mit Geschichten und Balladen von großer Ausdruckskraft, tiefer Melancholie und wildem Temperament.

(elm) Wie viele andere große Musikgruppen hat auch der Schwarzmeer Kosaken-Chor eine längere Pandemie-Pause einlegen müssen. Am Freitag, 3. Dezember, um 19 Uhr präsentiert der Shanty-Chor Richrath in der Kirche St. Martin wieder ein festliches Konzert des berühmten Schwarzmeer Kosaken-Chores. Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Peter Orloff.