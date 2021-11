Asiatisches Museum in Radevormwald : Konzert und Lichterfest in der Vorweihnachtszeit

Sieplenbusch Im Garten des Museums erleben die Gäste mehr als 300 Kerzen rund um den Teich und über die ganze Anlage eine heimelige Beleuchtung passend zum Advent und zum Weihnachtsfest.

Auch das Asiatische Museum in Sieplenbusch plant den Advent und möchte Besuchern das besondere Flair des Museums auch in der dunkleren Weihnachtszeit näher bringen. Deshalb planen die Inhaber Li und Peter Hardt für das Wochenende 11 und 12. Dezember zwei besondere Veranstaltungen. Am Samstag, 11. Dezember, 17 bis 19 Uhr, gibt es ein Weihnachtskonzert im idyllischen Garten des Museums mit „Peanut Butter Jelly Pie“. Einlass ist ab 16 Uhr. Im Garten erleben die Gäste mehr als 300 Kerzen rund um den Teich und über die ganze Anlage eine heimelige Beleuchtung passend zum Advent und zum Weihnachtsfest. Außerdem entdecken die Besucher auch 150 Weihnachtsmänner. „Natürlich haben wir auch einen Basar, so dass die Besucher bei uns auch Weihnachtsgeschenke kaufen können“, teilt Li Hardt mit. Das Lichterfest läuft bis 23 Uhr. Um sich zu wärmen, gibt es heißen Kakao, Glühwein und Ingwer-Tee sowie Punsch, dazu eine heiße Gulaschsuppe sowie Waffeln, Bratwurst und Schweine-Steaks mit Brötchen.