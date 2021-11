Musik in den Wupperorten in Radevormwald : Mehr als 100 Gäste besuchen Musikcafé

Eröffnet wurde das musikalische Programm im Bürgerzentrum am Siedlungsweg mit dem „Melodienreigen“. Foto: Jürgen Moll

Wupperorte Das Konzert des Frauenchors „Melodienreigen“ erfuhr einen großen Zulauf im Bürgerzentrum. Zur Live-Musik gab es Kaffee und Kuchen. Mit dabei waren auch die „Sixpack Company“ und Bassbariton Klaus Becker.

Von Flora Treiber

Vor knapp zwei Monaten waren sich die Sängerinnen des Chores „Melodienreigen“ noch nicht sicher, ob sich dieses Jahr ein Musikcafé lohnen würde. Spätestens am Sonntagnachmittag, als sich das Bürgerzentrum am Siedlungsweg rasant füllte, waren auch die letzten Bedenkenträger überzeugt. Das Musikcafé zog mehr als 100 Besucher in die Wupperorte, die hungrig auf Kuchen, Gesellschaft und Live-Musik waren.

Das Musikcafé hatte vor der Corona-Pandemie traditionell in der Aula der Grundschule Stadt stattgefunden. Obwohl die Bühne im Bürgerzentrum etwas kleiner ist, fanden die 16 Sängerinnen des Chores Platz. „Die Zahl unserer aktiven Sängerinnen ist kleiner geworden. Diejenigen, die aus Altersgründen nicht mehr mit voller Stimme singen können, helfen heute am Kuchenbuffet“, sagte Renate Pick, die den Chor zusammen mit Gesa Wuttke und Katja Pocsi leitet. Am Kuchenbuffet war vor dem Konzert viel Betrieb. Die Kuchen und Torten schrumpften im Sekundentakt, immer wieder wurden neu befüllte Kaffeekannen in den großen Saal geschoben. Renate Pick war selber überrascht von dem großen Andrang. „Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet.“ Die Organisatorinnen kontrollierten die Besucher auf ihren 3G-Nachweis – und auch an die Maskenpflicht auf den Fluren hielten sich die Besucher.

Info Shuttle-Service war ein Erfolg GGS Stadt Früher hatte das Musikcafé des Frauenchores „Melodienreigen“ in der Aula der Grundschule Stadt an der Hohenfuhrstraße stattgefunden. Ins Bürgerzentrum am Siedlungsweg (ehemaliges Gemeindehaus) auszuweichen, sahen die Chormitglieder zunächst skeptisch, aber der eingerichtete Bus-Shuttle-Service wurde sehr gut angenommen. Mehr als 20 langjährige und treue Konzertbesucher des Melodienreigens nutzten am Sonntagnachmittag den von der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen gesponserten Shuttle-Service zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt.

Als das Konzert begann und alle auf ihren Plätzen saßen, war dann alles wie immer. „Singen macht Spaß, und deswegen sind wir heute hier. Es ist schön, endlich wieder für unser Publikum da zu sein“, sagte Gesa Wuttke. Unter der musikalischen Leitung der Dirigentin Karin Hilger und des Pianistenen Dr. Thomas Hilger startete der Melodienreigen mit „Singen macht Spaß“ und „Something Stupid“ ins Musikcafé. Vorbereitet hatten sich die Sängerinnen mit wöchentlichen Proben und einer finalen ganztägigen Probe auf das erste Konzert nach der Corona-Krise. Einige Stimmen waren über die Zeit des Lockdowns eingerostet, aber davon war am Sonntag nichts mehr zu hören. Karin Hilger hatte ihren Chor wieder in Form gebracht und für den Auftakt ein leichtfüßiges und modernes Programm zusammengestellt.

„Die ganztägige Probe hat sehr viel gebracht. Nicht nur für unsere Stimmen, sondern auch für die Stimmung innerhalb des Chores“, sagte Renate Pick. Mit „Mamor, Stein und Eisen bricht“ feierte der Chor den Geburtstag einer besonderen ehemaligen Sängerin des Chores. Sophia Schneider hat dem Melodienreigen lange ihre Stimme geschenkt. Die 90-Jährige konnte das Musikcafé im Bürgerzentrum von der Kaffeetafel aus genießen. Der Einladung in die Wupperorte war am Sonntag auch die „Sixpack Company“, ein Gesangs-Ensemble unter der Leitung von Cindy Kuhn-Chuang gefolgt. „Wir stehen bei dem Musikcafé immer vor einem vollen Publikum und haben uns sehr auf heute gefreut“, sagte Cindy Kuhn-Chuang, die gemeinsam mit ihren Chorkollegen im ersten Block Titel, wie „Skyfall“ und „Turn, turn, turn“ sang. Unterstützt wurde sie gesanglich unter anderem durch Bassbariton Klaus Becker.