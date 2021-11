Geschichtsverein in Radevormwald : BGV-Vortrag im Mehrzweckraum über Wiederaufbau

Radevormwald Im September 1945 konnte Hans Aldermann nach acht Jahren seinen Traumberuf ergreifen und Journalist werden. Während des Dritten Reichs war ihm das verwehrt, weil er nicht in die Partei der Nationalsozialisten eintreten wollte.

Der Bergische Geschichtsverein (BGV) lädt für Freitag, 12. November, 19.30 Uhr, zu einem Vortragsabend in den Mehrzweckraum des Bürgerhauses am Schlossmacherplatz ein. Referent ist Lutz Aldermann, der diesen Vortrag im Frühjahr in Kurzform über Zoom gehalten hat. Nun will er den Vortrag in voller Länge live halten – Thema: „Radevormwald: Zerstörung - Wiederaufbau – Zeit des Wirtschaftswunders“. Dazu gibt es historische Aufnahmen von Hans Aldermann, dem ersten Reporter der Bergischen Morgenpost in Radevormwald.