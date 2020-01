Konzert : Keltischer Folk im Bürgerhaus

Radevormwald Das Ensemble „No. 4. Mill Street“ aus Hückeswagen ist am 31. Januar in Rade zu Gast.

Mühlenstraße Nr. 4 – so lautet die Adresse, an der acht Freizeitmusiker aus Hückeswagen regelmäßig proben. Da war es naheliegend, die eigene Formation „No. 4 Mill Street“ zu nennen. Die Folkband aus der Schloss-Stadt spielt nun am Freitag, 31. Januar, um 19.30 Uhr im Foyer des Bürgerhauses in Radevormwald.

„Fröhliche Jigs und Reels, launige Songs und sanfte, melodiöse Musikstücke aus Irland, Schottland und weiteren keltischen Kulturen sind das Markenzeichen der Hückeswagener Folkband“, heißt es in der Ankündigung des Kulturkreises Radevormwald, der die Gruppe zu ihrem Gastspiel in der Bergstadt eingeladen hat.

Das Ensemble hat sich durch Auftritte in der Region bereits einen guten Ruf erspielt. So waren die Musiker im Dezember im Rahmen des „Offenen Adventskalenders“ bei einer Lesung mit Hückeswagens Bürgermeister Dietmar Persian vertreten. Auch für ein Benefiz-Konzert zugunsten des Friedensdorfs Oberhausen, das im Jahr 2018 in der Kapelle in Voßhagen stattfand, erklärten sich die Musikerinnen und Musiker gern bereit. Gegründet wurde die Folkband im Jahr 2014, im Jahr darauf präsentierten sie sich zum ersten Mal der Öffentlichkeit bei einer offenen Probe in den Räumen des Heimatmuseums im Hückeswagener Schloss.