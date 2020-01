Beigeordnetenwahl in Radevormwald : „Beigeordneten-Debatte ist peinlich“

Radevormwald UWG sieht Stadtverwaltung in der Pflicht, Qualifikationen von Bewerbern zu testen.

In der politischen Szene in Radevormwald sorgt das juristische Gutachten, das dem designierten Beigeordneten Christian Klicki die Qualifikation abspricht, weiter für Diskussionen. Die Fraktion der Unabhängigen Wähler-Gemeinschaft (UWG) hat am Mittwoch in einer Stellungnahme betont, dass es nicht Aufgabe des Ratsmitglieder, sondern der Verwaltung sei, vor der Wahl sicherzustellen, dass die Bewerber die nötigen Qualifikationen aufweisen.