Gemeinde in Radevormwald : Gottesdienst zum Valentinstag

Rote Rosen werden am 14. Februar wieder als Liebesbeweis verschenkt. Foto: pixabay.com

Radevormwald Am 14. Februar können Paare in der Kirche am Markt bei einem Gottesdienst ihren Segen erneuern lassen. Der Valentinstag geht auf eine alte christliche Tradition zurück.

(s-g) „Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz“ – dieses Zitat aus dem biblischen Hohelied ist das Motto eines Gottesdienstes zum kommenden Valentinstag, der am 14. Februar gefeiert wird. Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde bietet im Rahmen eines Gottesdienstes, der an dem genannten Tag um 19.30 Uhr in der Kirche am Markt stattfindet, die Möglichkeit einer Segenserneuerung für Paare. Dazu wird es Musik und Lesungen rund um das Thema Liebe geben. „Genießen Sie diesen sinnlichen Gottesdienst!“, heißt es in der Ankündigung der Kirchengemeinde.

Der Valentinstag ist nicht, wie scherzhaft behauptet wird, eine Erfindung der Blumenverkäufer, sondern geht tatsächlich auf eine christliche Tradition zurück. Namensgeber ist der Kirchenvater Valentin, der aufgrund seiner Lebensgeschichte als eine Art „Schutzheiliger“ von Liebe gilt. Der Heilige soll trotz Verbotes durch den Kaiser Claudius Liebespaare heimlich getraut und sie sogar mit Blumen aus seinem Garten beschenkt haben. Deswegen wurde er am 14. Februar 269 als Märtyrer hingerichtet. Die durch ihn vollzogenen Trauungen sollen unter einem besonders guten Stern gestanden haben.

(s-g)