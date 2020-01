Beigeordnetenwahl in Radevormwald : Grüne versichern: „Es geht nicht um das Parteibuch des Beigeordneten“

Beigeordnetenwahl in Radevormwald

Radevormwald Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Grüne, Elisabeth Pech-Büttner, sieht keinen anderen Spielraum für eine andere Entscheidung, als die Wahl von Christian Klicki nicht zu bestätigen.

Die Debatte über die Beigeordnetenwahl in Radevormwald geht weiter. Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Grüne, Elisabeth Pech-Büttner, sieht keinen anderen Spielraum für eine andere Entscheidung, als die Wahl von Christian Klicki nicht zu bestätigen. „Dies hat auch nichts mit dem Parteibuch und dem Alter des Kandidaten zu tun“, versichert die Grünen-Politikerin.

Christian Klicki, 27-jähriger CDU-Politiker aus Wermelskirchen, und kurz vor dem zweiten juristischen Staatsexamen stehend, war am 10. Dezember von einer Mehrheit im Rat zum neuen Beigeordneten gewählt worden. Die SPD hatte jedoch Zweifel an seiner Qualifikation angemeldet. Bürgermeister Johannes Mans hatte daraufhin das Gutachten einer Fachkanzlei für Öffentliches Recht eingeholt. Dort kam man zu dem Schluss, dass der designierte Beigeordnete für das Amt wegen mangelnder Berufs- und Führungserfahrung nicht geeignet ist. Die Grünen hatten sich bereits in der erwähnten Ratssitzung dafür eingesetzt, die Wahl zu verschieben. Damit unterstützten sie den Antrag der SPD-Fraktion.