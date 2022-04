Jahreskonzert in Hückelhoven : Bergkapelle füllt Aula mit Musik

Hückelhoven In den vergangenen beiden Jahren konnte die Bergkapelle Sophia-Jacoba nicht wie gewohnt das Jahreskonzert spielen. Musiker und Zuschauer haben also lange auf diesen Moment hingefiebert. Und alle waren begeistert.

„Meine Damen und Herren, auch in diesem Jahr findet wieder unser traditionelles Jahreskonzert hier in der Aula unserer Heimatgemeinde, der Stadt Hückelhoven statt.“ Mit den Worten, so zitierte er sich selbst, hatte Bergkapellen-Vorsitzender Stefan Amels das Frühjahrskonzert im April 2020 eröffnen wollen, die Maßnahmen gegen ein „kleines Virus“ verhinderte diesen und auch den folgenden Termin 2021. Amels beendete das Thema aber kurz und bündig – und stieß auf erkennbare Zustimmung in der Fünfhundertschaft im Auditorium, die regelrecht nach Tönen lechzte. Und die wurden in reichem Maß, gewohnter Qualität und ebensolcher Spielfreude geliefert.