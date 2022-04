Deutsche Bahn übernimmt die Kosten : Denkmal für Opfer des Zugunglücks an der Wupper

An dieser Stelle oberhalb der Bahnstrecke an der L 81, ungefähr auf der Höhe, an der sich das schwere Unglück an der Wupper ereignete, soll das Denkmal künftig stehen. Foto: Rolf Ebbinghaus

Wupperorte Die Deutsche Bahn hat sich bereit erklärt, auf Höhe der Unglücksstelle an der L 81 das Denkmal zu errichten und auch die Kosten dafür zu übernehmen.

Eines der schrecklichsten Bahnunglücke in Deutschland ereignete sich vor nunmehr 51 Jahren ausgerechnet in Radevormwald: Am 27. Mai 1971 stießen im Tal der Wupper ein Sonderzug mit 71 Passagieren und ein Güterzug zusammen. 46 Menschen kamen dabei ums Leben – darunter 41 Schüler der Abschlussklasse der Geschwister-Scholl-Schule, zwei Lehrer, eine Begleitperson und zwei Bahnbedienstete. Die Katastrophe jährte sich 2021 zum 50. Mal.

Mitglieder des Vorstandes des Bürgervereins an der Wupper legten vergangenes Jahr am Gedenkstein in der Wupperaue eine Schale mit Schleife nieder. Und am gleichen Tag hatte es an den Gräbern der Opfer auf dem Kommunalfriedhof eine Gedenkstunde gegeben, zu der unter anderem auch drei Vertreter der NRW-Landesregierung gekommen waren, darunter Innenminister Herbert Reul, der damalige Verkehrsminister und heutige Ministerpräsident Hendrik Wüst und Justizminister Peter Biesenbach aus Hückeswagen. Reul überbrachte damals die Grüße von Ministerpräsident Armin Laschet. Der 27. Mai 1971 sei „ein rabenschwarzer Tag für das ganze Land“ gewesen, sagte Reul. Nur die gemeinsame Erinnerung könne helfen, das Geschehen zu bewältigen. Das Unglück wirkt nach. Bis heute. Und damit es auch niemals in Vergessenheit gerät, ist geplant, in der Nähe des Unglücksorts ein Denkmal aufzustellen. Zum 50-Jährigen 2021 hatte dies nicht geklappt, vielleicht aber noch in diesem Jahr. Bürgermeister Johannes Mans berichtet von intensiven Kontakten zur Deutschen Bahn, die sich bereit erklärt habe, auf Höhe der Unglücksstelle das Denkmal zu errichten und dafür auch die Kosten zu übernehmen. „Diese grundsätzliche Zustimmung gibt es, auch die Art des Steines ist bereits festgelegt“, sagt Mans. Er spricht von guten Kontakten zwischen der Deutschen Bahn und dem Landesbetrieb Straßen NRW, der die Realisierung des Projektes nun vorantreibe.