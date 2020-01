Geschichte von Radevormwald : Alt – älter – am ältesten

Das älteste Haus: der Rokoko-Pavillon. Foto: Stefan Gilsbach

Die älteste Brücke, der älteste Sportverein, die älteste Schule – die BM wirft einen Blick auf die Ursprünge.

Die Stadt Radevormwald darf beanspruchen, eine der ältesten Städte im Bergischen Land zu sein. Doch wo befindet sich eigentlich das älteste Haus, welche Ortschaft wurde als erste erwähnt, welcher Verein als erster gegründet? Antworten auf diese Fragen hat die BM zusammengesucht.

Das älteste Bauwerk im Gebiet von Radevormwald ist die Landwehr mit ihren drei Wällen in der Ortschaft Landwehr. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert. Früher war dieser Graben eine Grenze, die Grafen von Berg wollten damit ihr Gebiet zum Kurfürstentum Köln absichern. Auf Anregung von Wolfgang Motte, dem langjährigen Vorsitzenden des Bergischen Geschichtsvereins, wurde wurden vor sechs Jahren 600 Hainbuchen auf dem 75 Meter langen Bauwerk gepflanzt.

Das älteste Bauwehr: die Landwehr bei Landwehr. Foto: Wolfgang Scholl/Scholl, Wolfgang (wos)

Info Veröffentlichung des Geschichtsvereins Publikation Wer sich mit der Geschichte von Radevormwald beschäftigen möchte, der sollte zum Band „Radevormwald – 700 Jahre Stadt, 1316 – 2016“ greife, das zum Jubiläumsjahr vor vier Jahren vom der lokalen Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins (BGV) veröffentlicht wurde. Das Buch schildert die Historie der Stadt auf 392 Seiten mit 534 Abbildungen.

Die älteste Ortschaft Wenn es nach den Daten der Ersterwähnung geht, gebührt dem Kirchdorf Remlingrade die Ehre, der älteste Ortsteil von Radevormwald zu sein. Bereits im Jahr 1183 wurde der Ort als „Remelinrode“ erwähnt. Radevormwald selber wird aktenkundig erstmals 1316 erwähnt – daher wurde vor drei Jahren die 700-Jahr-Feier begangen. Auch die Ortschaften Wellringrade (erstmals erwähnt als „Welderinckrode“ im Jahr 1343) und Önkfeld (als „Unckincfelde“ anno 1433 verzeichnet) können ein hohes Alter beanspruchen.

Die älteste Kirche Auch hier geht der Preis nach Remlingrade. Die dortige Dorfkirche mit ihrer schönen Ausstattung wurde im Jahr 1745 vollendet. Die lutherische Kirche in Radevormwald wurde 1782 eingeweiht, ging jedoch bei dem großen Stadtbrand im Jahr 1802 in Flammen auf. Im Anschluss wurde die Kirche an der Burgstraße neu gebaut. Das Gotteshaus der reformierten Kirche am Markt stammt in ihrer jetzigen Gestalt aus dem Jahr 1804.

Die älteste Kirche: die Dorfkirche Remlingrade. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Das älteste Haus der Innenstadt ist gleichzeitig eines der prominentesten Bauwerke der Stadt. Es handelt sich um den Rokoko-Pavillon im Parc de Châteaubriant. Dass es sich bis heute gehalten liegt vor allem daran, dass die Flammen beim Stadtbrand im Jahr 1802 es nicht erreichten. Das Häuschen wurde im Jahr 1772 erbaut.

Der älteste Verein der Stadt trägt ein Gründungsdatum schon im Namen. Es ist der Schützenverein Radevormwald von 1708, der am kommenden Wochenende übrigens seinen Neujahrsempfang begeht.

Die älteste Schule Die älteste weiterführende Schule in der Stadt ist die Städtische Realschule. Sie wurde bereits im Jahr 1860 gegründet und ist heute in einem modernen Gebäude an der Hermannstraße untergebracht. Was die Grundschulen angeht, so gab es in den einzelnen Ortschaften, etwa in Honsberg, bereits im 19. Jahrhundert Volksschulen. Die heute existierenden Schulen wurden Ende der 1960er-Jahre eingerichtet.

Das älteste Fest: die Pflaumenkirmes. Foto: Jürgen Moll/Moll, Jürgen (jumo)

Das älteste Fest Nach offizieller Zählung findet in diesem Jahr die Pflaumenkirmes zum 524. Mal statt. Das heißt, die Veranstaltung geht auf das Jahr 1496 zurück. Damals regierte noch Kaiser Maximilian I., und Amerika war gerade erst entdeckt worden.

Die älteste Feuerwehr wurde vor 152 Jahren für die Innenstadt gegründet. Im Jahr 2018 wurde das 150-jährige Jubiläum groß gefeiert. In den folgenden Jahren gründeten sich auch in den Ortschaften und Außenbereichen Löschgruppen. Im Jahr 1925 wurden sie alle in der Feuerwehr Radevormwald zusammengefasst.

Der älteste Sportverein Diese Ehre gebührt dem Radevormwalder Turnverein. Er wurde bereits im Jahr 1859 ins Leben gerufen. Auch dieses Jubiläum wurde jüngst gefeiert.

Die älteste Postkarte mit Radevormwalder Motiven, die bekannt ist, trägt den Stempel 1896 und zeigt die „Bergische Höh“ mit Bahnhof, Gasanstalt, Kaiser-Wilhelm-Stift und Kaiserlichem Postamt.

Die älteste Wupperbrücke befindet sich nahe der Ortschaft Kräwinklerbrücke. Dieses Bauwerk versankt jedoch im Jahr 1987 in den Fluten der Wupper-Talsperre. Die alte Brücke wurde erstmals im Jahr 1399 erwähnt. Die heutige Brücke wurde bereits im Jahr 1968 gebaut, also Jahre, bevor die Sperre angelegt wurde.