Martini-Gemeinde : Pfarrvikar Roland Johannes ist da

Radevormwald Die Martini-Gemeinde und Pfarrer Florian Reinecke bekommen Unterstützung. Pfarrvikar Roland Johannes ist seit Ende Dezember im Dienst. Beide kennen sich bereits durch ihr gemeinsames Theologie-Studium in Oberursel.

Das Warten hat ein Ende. Seit dem 22. Dezember ist Pfarrvikar Roland Johannes in der Martini-Gemeinde im Einsatz. Eigentlich sollte er bereits im August nach Radevormwald kommen, um Pfarrer Florian Reinecke bei seinen Aufgaben zu unterstützen. Reinecke hatte sich im vorigen Jahr intensiv dafür eingesetzt, dass die zweite Pfarrstelle der Gemeinde besetzt wird.

Im Austausch mit der Leitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) wurde Roland Johannes als Pfarrvikar gefunden. Er kommt aus einer Schwesterkirche in Südafrika. „Bürokratische Hürden haben meinen Umzug nach Deutschland verzögert, deswegen bin ich erst im Dezember in Radevormwald angekommen“, sagt er. Seine Frau und sein Sohn wohnen bereits seit August in Radevormwald, Roland Johannes und seine kleine Tochter sind nun nachgekommen.

An Heiligabend hat der Pfarrvikar zum ersten Mal die Kirche an der Uelfestraße gesehen. Vor seinem Umzug ins Bergische Land kannte er die Martini-Gemeinde nur aus Erzählungen. „Als ich hier angekommen bin, war ich von der Herzlichkeit der Menschen erschlagen. Besser hätte der erste Eindruck nicht seien können“, sagt der 40-Jährige.

Roland Johannes ist in Südafrika geboren und aufgewachsen. Seine Vorfahren waren nahezu alle Pfarrer und gehörten zur Felsisa-Kirche, der freien evangelisch-lutherischen Synode in Südafrika. Bevor er sein Theologiestudium in Oberursel 2004 antrat, war er nur einmal in Deutschland. „Nachdem ich mit 19 in Deutschland war, bin ich für mein Studium dann für mehr als acht Jahre nach Deutschland gezogen“, sagt Roland Johannes. In dieser Zeit habe er Florian Reinecke kennengelernt. Das gemeinsame Studium verbindet die beiden.

„Durch unser gemeinsames Studium haben wir einen ähnlichen Hintergrund und die gleiche Vorstellung von Gottesdienst und unserer Beziehung zu Gott. Dass wir jetzt in einer Gemeinde zusammenarbeiten können, freut mich sehr“, sagt Florian Reinecke.

Aktuell befinden sich er und Roland Johannes in der Phase, in der sie sich Gedanken über ihr gemeinsames Wirken in Radevormwald machen. Wie genau sie ihre Aufgaben aufteilen, steht noch nicht fest. „Wir orientieren uns bei der Aufteilung an unseren Interessen und unseren Stärken. Ich interessiere mich zum Beispiel sehr für den Bereich der Jugendarbeit, und Roland kennt sich mit Kirchenmusik aus“, sagt Florian Reinecke. Vor dem Studium in Oberursel hat Roland Johannes Kirchenmusik in Südafrika studiert. Zusammen mit dem Kirchenvorstand wollen sich die beiden Pfarrer Gedanken zu ihren Aufgabenbereichen machen. Seine Heimat zu verlassen und mit seiner Familie nach Radevormwald umzuziehen, sieht Roland Johannes nicht als Belastung. „Ich bin da, wo Gott mich haben will, und Radevormwald ist jetzt dieser Ort. Meine Frau kommt aus Deutschland“, sagt er.

„Die Martini-Gemeinde hatte lange Zeit zwei Pfarrer. Die Mitglieder des Kirchenvorstands können sich gut an die Zeit erinnern. Diese Erfahrungen nutzen wir“, sagt Florian Reinecke. Die Gemeinde und Roland Johannes haben ein Jahr Zeit, um sich für oder gegen eine Berufung auszusprechen. Bis Roland Johannes zum Pfarrer berufen wird, ist er offiziell Pfarrvikar.