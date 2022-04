Ausverkauftes Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Zuhörer feiern „Winni & friends“

Ausverkauftes Kultur-Haus Zach in Hückeswagen

Das erste Konzert von „Winni and friends“ im Kultur-Haus Zach nach mehr als zwei Jahren sorgte bei vielen Fans für Gänsehaut. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Nach überstandener Krebserkrankung sang Winfried Boldt mit Freunden wieder im Kultur-Haus Zach.

Nicht nur für die vielen Konzertbesucher im Kultur-Haus Zach war es am Sonntagabend ein besonderes Erlebnis, sich nach langer Pause wieder ins musikalische Kulturleben zu stürzen. Auch Vollblutmusiker Winfried Boldt feierte seinen langersehnten Bühnenauftritt mit einem wahren Jubelfeuerwerk an Energie und Begeisterung: „Es ist einfach wunderbar, nach mehr als drei Jahren wieder hier mit Euch als Fans gemeinsam ein Konzert zu gestalten“, meldete sich der 71-jährige Hückeswagener zusammen mit seinen vier Begleitern frei nach Marius Müller-Westernhagen „hier in seinem Revier“ wieder zurück. Der dürfte es dem leidenschaftlichen „Winni“ nicht übelnehmen, dass er den Text aus dessen berühmtem Song „Ich bin wieder hier“ passend für seine Lieblingslocation Haus Zach ein bisschen umgeändert hatte.