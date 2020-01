Vandalismus in Radevormwald : Telekom hat Telefonsäule erneuert

Radevormwald Der CDU-Stadtälteste Edmund Biekowski hatte sich bei der Telekom mit einem Brief über das Dauerproblem beschwert, auch unsere Redaktion nahm das Thema noch einmal auf und fragte nach.

RADEVORMWALD Nachdem die von Unbekannten aus der Halterung gerissene Telefonsäule der Telekom an der Ecke Bahnhofstraße/Hölterhofer Straße ein halbes Jahr lang auf dem Boden gelegen hatte, ist nun alles ganz schnell gegangen: Eine neue Säule steht bereit. Der CDU-Stadtälteste Edmund Biekowski hatte sich bei dem Unternehmen mit einem Brief über das Dauerproblem beschwert, auch unsere Redaktion nahm das Thema noch einmal auf und fragte bei der Telekom in Bonn nach.

Die so genannten „Basistelefone“ ersetzen in vielen deutschen Städten inzwischen die altgewohnten gelben Telefonzellen. Die Telefonsäulen lassen sich allerdings nicht wie früher per Münzeinwurf nutzen, man benötigt dazu entweder eine Kreditkarte oder eine Guthabenkarte („Calling Card“), die man bei der Post, in Kiosken und an Tankstellen erhalten kann.