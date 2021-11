Radevormwald in der Corona-Pandemie : 69 Corona-Infizierte in Radevormwald

Radevormwald Am Mittwoch hat der Kreis 128 weitere Corona-Fälle bestätigt. Mittlerweile sind 285 Personen gestorben, die zuvor positiv getestet worden waren. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis sank deutlich um 25,4 auf 334,9.

Das Infektionsgeschehen in Oberberg bleibt angespannt: Der Kreis meldete am Mittwochmorgen 128 weitere bestätigte Corona-Fälle, damit sind 1512 Personen positiv getestet, in Radevormwald sind es 69, drei mehr als am Vortag, und in Hückeswagen 43, drei weniger als am Dienstag. Die Hansestadt Wipperfürth verzeichnet ein Plus von zehn Infizierten, dort sind derzeit 104 Personen positiv getestet.