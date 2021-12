Freie evangelische Gemeinde Dahlerau : Aktionen im Advent in den Wupperorten

Dahlerau Die Freie evangelische Gemeinde Dahlerau will die Menschen zum Weihnachtsfest hin begleiten. Dazu zählen ein „Schaufenster Advent“, Kalender-Geschenke, ein Adventsweg und ein ganz besonderes „Wichteln“.

Die Corona-Pandemie hat auch wieder enorme Auswirkungen auf Veranstaltungen, Konzerte und Basare in der Vorweihnachtszeit. Umso wichtiger ist es dass trotzdem jede Menge los ist. Darauf weist jetzt die Freie evangelische Gemeinde Dahlerau mit vielen „Aktionen im Advent“ hin. „Auch wenn hohe Inzidenzen erneut die Stimmung und die Möglichkeiten eintrüben, versuchen Kirchen und Gemeinden dennoch, diese besondere Festzeit angemessen zu begehen und für die Menschen am Ort adventliche Zeichen zu setzen“, berichtet Pastor Peter Bernshausen.

Bereits 2020 machte die Freie evangelische Gemeinde Dahlerau durch ein „Schaufenster Advent“ auf die Botschaft des nahenden Christfestes aufmerksam und zog Nachbarn und Passanten mit lichtstarken Dekorationen am Gemeindehaus in ihre Adventsstimmung hinein.

In diesem Jahr sind es eine ganze Reihe von Aktionen, die Zeichen setzen und Menschen in Richtung Weihnachten begleiten sollen. Auch das „Schaufenster Advent“ ist an allen vier Adventswochenenden wieder hell erleuchtet und bunt dekoriert; ein Monitor informiert über Veranstaltungen im Dezember und grüßt zum Adventssonntag. „Eine andere Aktion verteilt Adventskalender-Geschenke an 24 Haushalte in den Wupperorten. Dabei ziehen die Organisatoren für jeden Tag eine Straße und bringen der jeweiligen Hausnummer ein kleines Präsent für die ganze Familie“; erklärt Bernshausen. Vom Gemeindehaus aus startet außerdem ein Adventsweg mit Stationen, die die Kirchstraße, den Schröderweg und den unteren Teil der Keilbecker Straße entlang verteilt sind und wieder zurück zum Gemeindehaus führen.