Einsatz in Radevormwald : Polizei sucht Vermissten auch mit Hubschrauber

Einsatz in Radevormwald

Radevormwald Die Polizei hat bislang keine Anhaltspunkte dafür, wo sich der Vermisste aufhalten könnte oder ob er sich in einer medizinischen Notlage befindet.

Ein Polizeihubschrauber hat am Dienstagmittag für Aufregung rund um die Espertstraße gesorgt. „Der kreiste minutenlang über uns und steht jetzt seit fast fünf Minuten an einer Stelle“, berichtete eine Anwohnerin kurz vor 13 Uhr. Michael Tietze, Pressesprecher der Polizei, bestätigte den Einsatz auf Anfrage unserer Redaktion und teilte mit, dass seit Montagabend ein 88-Jähriger von seiner Lebensgefährtin vermisst wird. Die sollte von ihrem Partner abgeholt werden, aber der Mann erschien nicht am verabredeten Treffpunkt. Da machte sich die Frau Sorgen und schaltete die Polizei ein.