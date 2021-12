Polizei Oberberg ermittelt in etwa 160 Fällen : Kreis geht gegen Impfpass-Fälscher vor

Oberberg Die Polizei ermittelt im Oberbergischen Kreis bislang bereits in etwa 160 Fällen. Auch dem Gesundheitsamt wurden viele Verdachtsfälle gemeldet. Der Landrat warnt: „Das ist kein Kavaliersdelikt!“

Bis vor kurzem war es unter Juristen umstritten, ob es für die Herstellung, den Vertrieb oder die Nutzung eines gefälschten Impfpasses eine Lücke im Strafrecht gibt. Mit dem Inkrafttreten der Änderungen des Strafgesetzbuches am 24. November herrscht in diesem Punkt nun Klarheit: „Für den gesamten Prozess von der Herstellung bis zum Gebrauch von gefälschten Impfpässen sind in den Paragrafen 275 bis 279 StGB bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe vorgesehen“, teilt Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung mit. Bislang ermittelt die Polizei kreisweit in etwa 160 Fällen, die mit gefälschten Impfausweisen zu tun haben.

Daneben sind auch die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes und der Corona-Schutzverordnung angepasst und verschärft worden. So soll bei Zutrittskontrollen beispielsweise die CovPassCheck-App genutzt werden, mit der gefälschte digitale Impfzertifikate schnell erkannt werden können. Die Folge für den Nutzer können Strafen und Geldbußen sein (s. Info-Kasten). Doch Nachweise sind das eine, viel folgenreicher können die Auswirkungen solcher Vergehen sein, die eine weitere Verbreitung des Coronavirus zur Folge haben. „Wer gefälschte Impfnachweise nutzt, um sich damit vor Impfung und Testung zu drücken, gefährdet nicht nur die eigene Gesundheit“, betont der Landrat. „Dieses Verhalten bringt auch Mitmenschen in Gefahr.“

Seit der Einführung von 3G am Arbeitsplatz melden sich zudem vermehrt Unternehmen wegen des Verdachts auf gefälschter Impfdokumente beim Kreisgesundheitsamt. Auch Apotheken, denen für die Ausgabe der digitalen Nachweise gefälschte Impfpässe vorgelegt werden, kommen bei unklaren Fällen auf die Amtsapothekerin zu. „Das Gesundheitsamt unterstützt in solchen Einzelfällen bei der Überprüfung der Daten und gibt seine Einschätzung zu den vorgelegten Dokumenten ab“, sagt Kaija Elvermann, Leiterin des Gesundheitsamtes. „Bei 90 Prozent der Anfragen bestätigt sich der Verdacht der Fälschung.“ In diesen Fällen geben der Kreis oder auch die Unternehmen und Apotheken Anzeigen bei der Polizei auf. Die Apotheken seien unter anderem über das Gesundheitsamt informiert worden, was bei der Ausstellung der Impfzertifikate zu beachten ist. „Im Rahmen von 3G am Arbeitsplatz gehen die Unternehmen häufig auch arbeitnehmerrechtliche Schritte“, weiß Kreisdirektor Klaus Grootens.