Kunst im öffentlichen Raum auch in Radevormwald : Eine fotografische Entdeckungsreise

Von einer hohen Betonsäule aus startet „Der Läufer“ in Richtung Innenstadt. Die Skulptur wirkt wie eine Zeichnung in der Landschaft. Foto: wos/Scholl, Wolfgang (wos)

Radevormwald/Oberberg Fotograf Joachim Gies hat 120 öffentliche Kunstwerke in allen 13 Kommunen des Oberbergischen Kreises zu Tages- und Nachtzeiten und aus außergewöhnlichen Perspektiven fotografisch beleuchtet. Radevormwald ist auch vertreten.

Kunst hat so unendlich viele Facetten. Das wird bei diesem ganz besonderen Projekt einmal mehr sehr deutlich. Das Museum und Forum Schloss Homburg in Nümbrecht zeigt zu der vom Oberbergischen Kreis herausgegeben Publikation „Kunst im Öffentlichen Raum – Oberbergischer Kreis“ eine gleichnamige Sonderausstellung. Die Publikation und die begleitende Ausstellung laden zu einer spannenden Entdeckungsreise durch den Kreis ein.

Für das Projekt hat der Fotograf Joachim Gies 120 öffentliche Kunstwerke in allen 13 Kommunen des Kreises zu Tages- und Nachtzeiten und aus außergewöhnlichen Perspektiven fotografisch beleuchtet. Der Bildband dokumentiert das Projekt, das zum Start von der Ausstellung auf Schloss Homburg begleitet wird. Kulturdezernent Felix Ammann freut sich, dieses vielfältige Kunst-Projekt vorzustellen: „Das Projekt verbindet alle 13 Kommunen des Kreises und bündelt gleichzeitig anschaulich die Vielfalt öffentlicher Kunstwerke in unserem Kreis“, sagt er. Der Leiter des Kulturamts, Steffen Müller, betont dabei die gute interkommunalen Kulturarbeit aller Kommunen: „Dieses Projekt wird die oberbergische Identität nachhaltig stärken“, sagt er.

Shop „Kunst im Öffentlichen Raum – Oberbergischer Kreis“ ist für 25 Euro im Museumsshop von Schloss Homburg und in Buchhandlungen erhältlich. Die Ausstellung ist im Museum und Forum Schloss bis mindestens Februar zu sehen. Für den Besuch ist ein 2G-Nachweis erforderlich. Kinder bis 15 Jahre sind ausgenommen. In allen Räumen gilt für Besucher ab sechs Jahren eine grundsätzliche Maskenpflicht.

Radevormwald in der Corona-Pandemie : 132 Corona-Infizierte in der Stadt

Neben diesen Fotografien bietet der Bildband zahlreiche Erläuterungen zu den Kunstwerken. Kulturhistorikerin Silke Engel hat das Projekt federführend begleitet und hat sich intensiv mit der öffentlichen Kunst im Kreis beschäftigt: „Ab den 1970er und 1980er Jahren entstanden im gesamten Kreis Installation von Brunnenanlagen verknüpft mit künstlerischen Skulpturen. Freistehende Skulpturen auf Marktplätzen oder in Fußgängerzonen präsentieren sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seit den 2000er Jahren nehmen die Kreisverkehre Kunstwerke in ihrem Zentrum auf“, sagt sie. Dazu gebe es Graffiti und eine von Rolf Zavelberg lichtinszenierte Bogenbrücke in Wipperfürth. Von Joseph Beuys inspirierte Künstler, wie Mary Bauermeister, Peter Rübsam, Daphna Koll oder Norbert Kricke seien auch mit Kunstwerken vertreten.“ Diese Vielfalt werde auch in der Publikation erlebbar, meint die Hückeswagener Grafikerin Nicole Elsenbach: „Das Layout der Publikation beruht auf der Idee, diese entsprechend eines virtuellen Spaziergangs durch das Oberbergische umzusetzen.“