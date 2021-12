Hilfsaktion in Radevormwald erfolgreich beendet : 700 Pakete für notleidende Menschen gefüllt

Die „Pakete zum Leben“ werden gut gefüllt verschickt. Foto: Mosner

Radevormwald Grundschulen, Kirchengemeinden, die Stadtbücherei und ganz viele Bürger haben sich wieder beteiligt. Mit einem Gottesdienst in der Gemeinde Grafweg wurde die Aktion für dieses Jahr abgeschlossen.

In den vergangenen gut vier Wochen wurde wieder eifrig gepackt in der Bergstadt: Viele Menschen beteiligten sich an der Aktion „Pakete zum Leben“ unter dem Motto „Rade packt an – Rade packt ein“. Initiiert hatte die Aktion wieder die Freie evangelische Gemeinde Grafweg. Und nicht nur drei Grundschulen haben sich an der Aktion beteiligt, auch die Kirchengemeinden in Radevormwald, die Stadtbücherei, die Freien evangelischen Gemeinden in Grafweg, Dahlerau und Lennep, und natürlich viele Bürger waren dabei und haben in diesem Jahr insgesamt etwa 700 Pakete gefüllt.

„Guten Appetit! Kommt gut über den Winter. Bitte.“ – So stand es auf einem kleinen Bild, dass ein Schüler einem Lebensmittelpaket beigefügt hatte. „Das zeigt: Es wurde mit Herz an den Grundschulen gepackt“, berichten Karin und Gerhard Mosner von der Freien evangelischen Gemeinde Grafweg. Weitere Spenden werden im Frühjahr in Lebensmittelpakete für bedürftige Menschen in Südost-Europa umgesetzt. Die Initiatoren bedanken sich bei allen für die anhaltende Bereitschaft, Menschen in Armut zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Rührende Aufschrift eines Schülers: „Guten Appetit! Kommt gut über den Winter. Bitte.“ – So stand es auf einem kleinen Bild in einem Paket. Foto: Mosner

Mit einem Gottesdienst in der Gemeinde Grafweg wurde am vergangenen Sonntag die Aktion für dieses Jahr abgeschlossen. Der Leiter der Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundes Freier evangelischer Gemeinden, Pastor Jost Stahlschmidt, berichtete dort von Hilfslieferungen und den Partnern, die in verschiedenen Ländern die Lebensmittelpakete verteilen.

„In seiner Adventspredigt ging es um die Hoffnung auf den wiederkommenden Jesus Christus und die Bereitschaft, aktiv Liebe zu üben“, sagt Mosner. Die Predigt ist als YouTube-Video über die Webseite

feg-grafweg.de nachzuhören.

