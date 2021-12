Stimmungsvolles Ambiente in Radevormwald : Weihnachtsmarkt mit 2G-Regel und Bändchen

Radevormwald Die Stadt lädt für kommendes Wochenende in die adventlich geschmückte Innenstadt ein. Am Sonntag öffnen viele Einzelhändler von 13 bis 18 Uhr. Ordnungsamt und ein Sicherheitsdienst kontrollieren die 2G-Regel.

In diesen Tagen hagelt es Absagen. Konzerte, Basare, Treffen – vieles fällt aus, weil die Infektionszahlen deutlich gestiegen sind. „Wir als Stadt halten aber an unserem Konzept für den Weihnachtsmarkt fest und wollen Bürgern, die sich stringent an die Impfvorgaben gehalten haben, ein adäquates Angebot unter der 2G-Regel machen“, sagt Bürgermeister Johannes Mans. Natürlich wäre es einfacher gewesen, den Markt abzusagen, „aber das wollten wir nicht“, betont er. Man wolle so verantwortungsbewusst wie möglich handeln. Deshalb werden am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag die Kontrollen engmaschig sein. Ordnungsamt und ein Sicherheitsdienst sind im Dauereinsatz. „Wir setzen aber auch ganz gezielt auf das verantwortungsbewusste Handeln der Besucher“, appelliert Mans an die Vernunft der Gäste. Es gehöre dazu, Abstand zu halten und Maske zu tragen. „So wollen wir ein Weihnachtsambiente schaffen, gekoppelt an den verkaufsoffenen Sonntag, denn wir denken auch an unsere Einzelhändler“, sagt der Bürgermeister. Er habe sich schon viel Kritik anhören müssen, dass die Stadt den Weihnachtsmarkt nicht abgesagt hat. „Wir halten uns mit unserem Konzept an Gesetz und Ordnung, können aber auch jeden verstehen, der aus Angst nicht kommen möchte“, sagt er.