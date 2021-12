Radevormwald in der Corona-Pandemie : 138 Corona-Infizierte in der Stadt

138 Corona-Infizierte in der Stadt

Radevormwald in der Corona-Pandemie

127 Radevormwalder sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert und müssen in Quarantäne. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Radevormwald Der Kreis hat am Wochenende 442 weitere Corona-Fälle bestätigt. Mittlerweile sind 293 Personen gestorben, die zuvor positiv getestet worden waren. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 413,7.

Das Infektionsgeschehen im Oberbergischen Kreis entwickelt sich weiter rasant: Samstag und Sonntag meldete das Gesundheitsamt 442 weitere bestätigte Corona-Fällen. Derzeit sind kreisweit 2163 Personen positiv getestet und in angeordneter Quarantäne. In Radevormwald stieg die Zahl der Infizierten auf 138, in Hückeswagen sogar auf 169. Mittlerweile sind 293 Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.