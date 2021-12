Radevormwald in der Corona-Pandemie : 127 Corona-Infizierte in der Stadt

Radevormwald Der Kreis hat am Freitag 313 weitere Corona-Fälle bestätigt, wobei es am Donnerstag wegen eines techniscen Problems nur unvollständige Mitteilungen gab. Mittlerweile sind 293 Personen gestorben, die zuvor positiv getestet worden waren. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 417,7-

Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises konnte am Mittwoch aufgrund eines technischen Fehlers der Meldesoftware nicht alle an diesem Meldetag hinzugekommen Corona-Fälle übermitteln. Jetzt sind die Zahlen wieder auf aktuellem Stand. Der Kreis berichtete am Freitagmorgen von 313 weiteren bestätigten Fällen. Derzeit sind kreisweit 2017 Personen positiv getestet und in angeordneter Quarantäne. In Radevormwald stieg die Zahl der Infizierten auf 127, in Hückeswagen auf 136. Mittlerweile sind 293 Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.