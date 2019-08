Erneuerbare Energien : Stadtwerke Neuss erwerben zwei Solarparks

Dieser Solarpark befindet sich in Salzwedel. Foto: obs/THEE

Neuss Die Stadtwerke Neuss erweitern ihr Bestandsportfolio um zwei Solarparks in Bayern und Sachsen-Anhalt. Die beiden sogenannten Photovoltaik-Freiflächenanlagen stehen in Dingolfing-Landau und Salzwedel und sind der fünfte beziehungsweise sechste Photovoltaik-Standort der Firma Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (THEE) in Deutschland.

Von Marie Ludwig

Die THEE ist ein Gemeinschaftsunternehmen mehrerer Gesellschaften der Thüga-Gruppe. Das Unternehmen investiert in Projekte zur regenerativen Energieerzeugung mit Fokus auf Deutschland.

Ziel des Unternehmens ist die Bündelung von Wissen und Kapital, um so in den nächsten Jahren die eigene Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen auszubauen. Das teilen die Stadtwerke Neuss mit.

Bereits im Jahr 2018 hatte die THEE die Photovoltaik-Gesellschaft gegründet und vier Solarparks erworben. Mit allen Solarparks könne so eine Gesamtleistung von über elf Megawatt Peak erzeugt werden, gab das Unternehmen bekannt. „Dieser Solarpark ist rund sechs Jahre in Betrieb und hat seitdem sehr gut prognostizierbare Erträge erwirtschaftet“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz.

Bedenken gegenüber schwankender Stromerzeugung von Wind- und Solarparks entgegnet er, dass diese Anlagen sich saisonal ausgleichen würden. Solarenergie sei damit eine energiewirtschaftlich wertvolle Ergänzung des bisherigen Windenergieportfolios.

In Neuss betreiben die Stadtwerke seit sieben Jahren zwei eigene Solaranlagen auf dem Dach ihrer Vertriebsbetriebe und auf der Dachfläche einer angemieteten Logistikimmobilie im Gewerbegebiet „Im Taubental“.

