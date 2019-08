Konzern mit DACH-Zentrale in Neuss : 3M legt Nachhaltigkeitsbericht vor

Neuss Der Multitechnologiekonzern hat sich ambitionierte Ziele in Sachen Klimaschutz und Ressourcenschonung gesetzt. Die Umsetzung schreitet laut Unternehmensangaben voran.

Der US-amerikanische Multitechnologiekonzern 3M, der seine Zentrale für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) in Neuss hat, hat seinen globalen Nachhaltigkeitsbericht 2019 vorgelegt. Demnach konnte der Multitechnologiekonzern im vergangenen Jahr gute Fortschritte in den Bereichen Klimaschutz und Ressourcenschonung erzielen. Das geht aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2019 hervor.