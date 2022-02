Nachruf auf Dirk Hunke aus Neuss : Trauer um einen technischen Schrittmacher der Stadtwerke

Neuss Dirk Hunke, bis 2021 Mitarbeiter bei den Neusser Stadtwerken, und war dort federführend für den technischen Fortschritt verantwortlich. Vergangene Woche ist er im Alter von 65 Jahren gestorben.

Die Stadtwerke Neuss leben auch davon, innovativ zu sein – und mehr als 30 Jahre lang gehörte Dirk Hunke zu den Schrittmachern für den technischen Fortschritt und war einer der Frontmänner des Versorgungsunternehmens, das dieser auch im Deutschen Verein des Gas- und Wasserfachs (DVGW) vertrat. Die Betroffenheit im Kollegenkreis war deshalb groß, als bekannt wurde, dass Hunke vergangene Woche im Alter von nur 65 Jahren verstorben ist. Die Beisetzung erfolgt am Mittwoch (23.) auf dem Friedhof in Reuschenberg.

Hunke wurde in Neuss geboren, wuchs in Hoisten auf und machte am Theodor-Schwann-Gymnasium Abitur. An der Fachhochschule Köln studierte er im Anschluss Versorgungstechnik. Nach einem Berufsstart bei einer Planungsgesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft kam er 1982 als Projektingenieur zu einem Düsseldorfer Unternehmen, in dessen Auftrag er nicht nur im Ausland eingesetzt war, sondern auch für das Wasserwerk Broichhof eine Denitrifikationsanlage plante, die Nitrat im Trinkwasser abbaut.