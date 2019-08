Kein Bahnverkehr zwischen Neuss und Dormagen : Stellwerkstörung in Norf: Bahn setzt Taxis ein

Stellwerkstörung in Norf: Bahn setzt Taxis ein

Ein technischer Defelkt am Bahnhof Norf sorgt für Zugausfälle. Foto: Andreas Buchbauer/koop

Norf/Dormagen Ein technischer Defekt am Stellwerk des Norfer Bahnhofs sorgt aktuell für gleich mehrere Zugausfälle. Betroffen sind die Linien S11, RE6 und RE7. Viele Bahnfahrer müssen auf bereit gestellte Taxis umsteigen, denn die Bahnstrecke kann zwischen Dormagen und Neuss zurzeit nicht befahren werden.

Gegen 8.10 Uhr wurde am Montag Morgen die Störung gemeldet. Sofort seien Techniker nach Norf gefahren, um den Schaden zu beheben, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Gleichzeitig musste dafür dafür gesorgt werden, dass die Fahrgäste an ihr Ziel kamen. „Die S11 von Bergisch-Gladbach nach Düsseldorf und zurück fährt von Gladbach nur bis Dormagen und dann wieder zurück, von Düsseldorf nur bis Neuss und wieder zurück“, erklärte die Sprecherin. Ebenfalls können die beiden Regional-Express-Züge nur bis Dormagen beziehungsweise Neuss fahren.

Der RE6, der zwischen Flughafen Köln/Bonn und Minden verkehrt, fährt ebenfalls in der einen Richtung nur bis Dormagen, in der anderen bis Neuss. Auch der RE7 (Rhein-Münsterland-Express), Betreiber ist nicht die Deutsche Bahn, sondern National Express, muss wegen der Störung ebenfalls seine Fahrten zwischen Dormagen und Neuss unterbrechen. Über die Ursache der Störung konnte die Bahnsprecherin nichts weiter sagen, auch nicht darüber, wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden. „Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, dass der Bahnverkehr wieder normal laufen kann“, so die Sprecherin.