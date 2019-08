Wohnungsmarkt in Neuss : GWG baut Wohnungsbestand aus

Wohnungsmarkt in Neuss

Die GWG Neuss hat am Glehner Weg acht Miet-Einfamilienhäuser und 19 Wohneinheiten (Foto) neu gebaut. Der Bezug läuft. Foto: Ludger Baten

Neuss Rekord. 3505 Wohnungen hat die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft (GWG) aktuell in ihrem Bestand, so viele wie noch nie. Jede dritte Einheit bei der zweitgrößten Neusser Wohnungsgesellschaft nach der städtischen Bauverein AG ist nach eigenen Angaben öffentlich gefördert worden.

Ulrich Brombach und sein Vorstandskollege Stefan Zellnig sprechen von einem „guten Abschluss“, der „trotz hoher Investitionen“ gelungen sei. 14 Millionen Euro brachte die GWG im vergangenen Jahr auf, um im Wohnungsmarkt Akzente zu setzen. Ein Großteil floss in Neubauprojekte, vier Millionen Euro dienten aber auch der Modernisierung des Bestandes. Ein Weg, der auch in den kommenden Jahren konsequent verfolgt werden soll. Das kündigt die GWG im Geschäftsbericht an. „Wir sind nicht nur auf unsere Neubauten stolz“, sagt Zellnig, „sondern wir legen großen Wert auf die Instandhaltung unserer Gebäude.“