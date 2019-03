Notfälle in Neuss: Obdachlose sind auf dem Wohnungsmarkt chancenlos

Notfälle in Neuss

Besonders junge Obdachlose sind auf dem Neusser Wohnungsmarkt chancenlos. Nur in drei Prozent der Fälle konnten Streetworker sie in eine Wohnung vermitteln. Foto: Kirschstein, Frank

Neuss Die Stadt verhandelt über den Zugriff auf Wohnungen für soziale Notlagen. Gerade junge Obdachlose haben keine Chance.

Sozialdezernent Ralf Hörsken ist dabei, mit dem Neusser Bauverein eine Belegungskonferenz zu organisieren. Auf kurzem Weg möchte sich die Stadt mit ihrer Wohnungsbaugesellschaft auf ein System verständigen, mit dem schnell auf Wohnungsnotfälle reagiert werden kann. Andere Vermieter als Partner in solchen Fällen anzusprechen, werde immer schwieriger, sagt Hörsken. Die GWG sei als Genossenschaft in erster Linie ihren Mitgliedern verpflichtet, sagt er. Und in vielen anderen Fällen sei der Besitzer der Immobilie gar nicht mehr vor Ort präsent. „Ich habe aber keine Lust, mit Leuten auf den Cayman-Inseln zu verhandeln“, sagt er.