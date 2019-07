GWG Neuss legt Jahresbilanz vor : Wohnungs-Genossenschaft erweitert Wohnungsbestand

Vorstand der GWG: Ulrich Brombach (r.) und Stefan Zellnig. Foto: GWG

Neuss In den vergangenen knapp zehn Jahren hat die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft fast 200 Wohnungen neu gebaut, aber exakt 248 Neubauten in Bau oder Planung. Damit steigert die GWG, die in Neuss und Kaarst für ihre Mitglieder preiswerten Wohnraum schafft, ihren Bestand um 13 Prozent, rechnete Heinz Runde als Aufsichtsratsvorsitzender der GWG der Vertreterversammlung vor, als diese über den Jahresabschluss zu befinden hatte.

Diese Aufbauleistung, so fügte Runde zufrieden hinzu, sei ohne wesentliche personelle Verstärkung gelungen.

In der Praxis gesteuert wird die Entwicklung von den Vorständen Ulrich Brombach und Stefan Zellnig, die einen Jahresbericht mit durchweg guten Kennzahlen vorlegen konnten. Bei einer Bilanzsumme von erstmals mehr als 200 Millionen Euro blieb unter dem Strich ein Gewinn in Höhe von 2,5 Millionen Euro übrig. Damit wurde der Wirtschaftsplan einmal mehr übererfüllt. Die Eigenkapitalquote bleibt damit bei 33 Prozent stabil.

Die zunehmende Bilanzsumme erklärt Brombach auch mit den hohen Investitionen. 14 Millionen Euro investierte die GWG im vergangenen Jahr, davon fast vier Millionen in die Modernisierung des aktuell 3505 Wohnungen umfassenden Bestandes. „Unser Ziel ist nicht die Steigerung des Unternehmenswertes oder die Erwirtschaftung einer maximalen Rendite“, sagte Brombach, sondern die Versorgung der Mitglieder mit Wohnraum. „Das geht nur, wenn wir kontinuierlich in den Bestand investieren und auch Wohnungen neu bauen.“ Im Vorjahr wurden elf Mieteinfamilienhäuser und 30 Wohnungen bezugsfertig.

In den Aufsichtsrat der GWG wählten die Vertreter erstmals Gudrun Jüttner. Sie rückt für den verstorbenen Wilfried Fiedel nach. In ihren Ämtern in diesem Gremium bestätigt wurden Horst Ferfers und Alfred Feuchthofen.

(-nau)