Initiative „Kompass D“ in Neuss : Initiative „Kompass D“ vergibt Zertifikate im Romaneum

Bereits zum dritten Mal hat die Unternehmerinitiative „Kompass D“ Zeugnisse an integrierte Zugewanderte in Neuss vergeben. Ins Leben gerufen wurde die Initiative im Hause Werhahn gemeinsam mit rund 50 ansässigen Unternehmen. Ihr Ziel: möglichst viele Zuwanderer aus der Altersgruppe der 16- bis 25-Jährigen zu „Neu-Neussern“ zu machen und sie verstärkt in die Gesellschaft einzubinden. Zugewanderte sollen so eine Lebensperspektive finden, die es ihnen erlaubt, durch berufliche Integration ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Möglichst viele sollten idealerweise eine Ausbildung beginnen. Und gerade deshalb sei ein Zeugnis beziehungsweise Zertifikat so wichtig, wie die Verantwortlichen betonen.