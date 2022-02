ÖPNV in Neuss : Stadtwerke setzen auf E-Tarif „Eezy“ und Flex-Tickets

ÖPNV in Neuss

In anderen Städten gibt es den Tarifanbieter Eezy bereits per App. Foto: dpa/Oliver Berg

Neuss Die Stadtwerke Neuss bieten den neuen VRR-weiten elektronischen Tarif „Eezy“ an und haben der „Neuss mobil“-App ein entsprechendes Update verpasst.

Hintergrund ist ein im Juni 2020 gestarteter Feldtest unter Federführung der Stadtwerke, der in Kürze beendet wird. Im Zuge des VRR-weiten Feldtests hatten Tausende Nutzer mehr als 200.000 Fahrten im luftlinienbasierten, elektronischen Tarif absolviert. Die Erfahrungen dabei waren, so das Feedback der Nutzer, überwiegend positiv. Das teilen die Stadtwerke Neuss mit.

Das Next-Ticket-Hintergrundsystem erfasst die Fahrten beziehungsweise Fahrtenketten auf Basis der Luftlinienkilometer zwischen Start- und Zielhaltestelle und rechnet diese automatisiert mit dem Kunden ab. „Eezy“ und noch weitere Funktionalitäten sind in das grundlegende Update der „Neuss mobil“-App integriert. Sie kann ab sofort im App-Store und im Google-Play-Store heruntergeladen werden.

Der VRR-weite E-Tarif „Eezy“ ist laut Stadtwerken teilweise deutlich günstiger als herkömmliche Tickets. In der „Neuss mobil“-App tippen Fahrgäste kurz vor Fahrtantritt auf den „Check In“-Button. Danach wird ein QR-Code auf dem Bildschirm für die Ticketkontrolle angezeigt. Nach Ankunft am Ziel checken die Fahrgäste per Fingertipp wieder aus. Der Fahrpreis wird dann automatisch berechnet.