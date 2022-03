Sportförderung in Neuss : Turnhallen öffnen sonntags für Kinder

Sportförderung in Neuss

Neuss Mit „Open Sunday“ reagiert der Stadtsportverband auf Motorik-Defizite von Kindern. Der SSV bemüht sich bei der Sporthochschule Köln um eine wissenschaftliche Begleitung des Projektes.

Immer weniger Kinder können schwimmen, immer weniger gehören einem Sportverein an – aber immer mehr sind zu dick. Das sind drei zentrale Aussagen, die der Stadtsportverband (SSV) aus dem Motorik-Check ableiten kann, der an allen 26 Neusser Grundschulen gemacht wurde und dessen Daten nun einen direkten Vergleich von drei aufeinanderfolgenden Jahrgängen ermöglichen. Die Prüfung der Kinder im aktuellen zweiten Schuljahr läuft noch, doch der Dachverband der Sportvereine zieht mit dem Start des Angebotes „Open Sunday“ schon eine erste Konsequenz.

Und das mit voller Rückendeckung der Politik. Die forderte im Sportausschuss auf Antrag der Kooperation von SPD , Grünen und UWG/Aktiv die Stadt auf, das Konzept zu unterstützen, Hallenzeiten zur Verfügung zu stellen und bei der Beantragung von Fördergeldern zu helfen. Man sei der Überzeugung, so führte Elmar Welter (Grüne) aus, dass mit einem solchen Angebot nicht nur pandemiebedingten Defiziten und dokumentierten Entwicklungsstörungen begegnet werden könne, sondern dass auch die Vereine vor Ort die Chance bekommen, Nachwuchs zu gewinnen. Und ohne die Vereine wird es nicht gehen.

Wie Stadt und Kreis an den Karnevalstagen geöffnet haben

Öffnungszeiten in Neuss

Öffnungszeiten in Neuss : Wie Stadt und Kreis an den Karnevalstagen geöffnet haben

Grundschüler werden fit am „Open Sunday“

Bewegungsangebot in Mönchengladbach

Bewegungsangebot in Mönchengladbach : Grundschüler werden fit am „Open Sunday“

Auffällig schlechter als der Durchschnitt schnitten beim „Check“ nach Darstellung von Leon Amrath vom SSV die Zweitklässler in Erfttal, Weckhoven und in der Neusser Nordstadt ab. Dort soll daher „Open Sunday“ als offenes. niederschwelliges und nicht vereinsgebundenes Angebot zur Bewegungsförderung starten. Immer sonntags sollen dazu in diesen Stadtteilen Turnhallen für jeweils zwei Stunden geöffnet werden, wo Übungsleiter der ortsansässigen Vereine ihre Sportarten vorstellen und den Kindern durch Ausprobieren näherbringen. Das Projekt ist für die Monate Mai und Juni vorgesehen, danach wünscht sich der Sportausschuss zunächst einen weiteren Bericht.