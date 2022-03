Bewegungsangebot in Mönchengladbach : Grundschüler werden fit am „Open Sunday“

VIele KInder haben sich in der Pandemie zu wenig bewegt. Deshalb gibt es in Mönchengladbach jetzt ein kostenloses Bewegungsangebot für sie. Foto: Andrea Bachmann

Mönchengladbach Im Wechsel findet jeden Sonntag bis zum Jahresende das kostenlose Bewegungsangebot in einer von drei Turnhallen in Bonnenbroich-Geneicken, Westend oder Rheydt statt.

Der Andrang auf das erste offene und kostenlose Bewegungsangebot unter dem Motto „Open Sunday“ in der Turnhalle an der Balderichstraße in Westend war groß. Insgesamt 64 Grundschulkinder von der ersten bis zur vierten Klasse nahmen an dem dreistündigen Sportangebot teil. Dabei wurden die Kinder von sieben Trainern bei Sport- und Bewegungsspielen, wie Trampolinspringen, an Ringen turnen, über Barren balancieren sowie Fuß- und Basketball spielen begleitet und betreut.

Das nächste kostenlose Bewegungsangebot findet am kommenden Sonntag, 20. März, von 10 bis 13 Uhr in der Turnhalle an der Werner-Gilles-Straße 20-32 in Rheydt statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, allerdings sollten die Kinder ihre ausgefüllte „Open-Sunday-Card“ mitbringen. Näheres dazu gibt es unter www.stadt.mg/opensunday.

Die Aktion „Open Sunday“ ist durch eine Initiative der Familiengrundschulzentren in der Stadtverwaltung und des Stadtsportbundes ins Leben gerufen worden. Im Wechsel findet jeden Sonntag bis zum Jahresende, außer in der Sommerpause und an Feiertagen, das Bewegungsangebot in einer von drei Turnhallen in Bonnenbroich-Geneicken, Westend oder Rheydt statt. Dabei sollen Kindern sich mit Spaß bewegen und einen ersten Zugang zum Sport bekommen.

Wer als Übungsleiter mitmachen möchte, sollte sich bei Annika Ahrens (02161 253032 oder Annika.Ahrens@moenchengladbach.de) oder bei Simon Tsotsalas (02161 25 53943, Simon.Tsotsalas@moenchengladbach.de) melden.

(RP)