Brückenerneuerung zwischen Düsseldorf und Neuss : Arbeiten an Frings-Brücke vermutlich noch monatelang

Viele Berufspendler zieht es täglich aus Düsseldorf nach Neuss – und andersrum. Wer dabei den Weg über die Josef-Kardinal-Frings-Brücke am Rheinpark-Center wählt, muss aktuell mit verlängerten Wartezeiten rechnen. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Grund dafür ist die Sperrung der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Neuss.

Bereits seit Donnerstagmorgen, 24. Februar, ist die rechte Fahrspur der Brücke in Fahrtrichtung Neuss gesperrt. Polizisten hatten bei der Überfahrt klappernde Geräusche bemerkt. Später wurde dann festgestellt, dass die Brückenübergangskonstruktion gebrochen sei. „Die genauere Untersuchung der gebrochenen Übergangskonstruktion durch Fachleute hat ergeben, dass aufgrund der festgestellten Schäden und der dort bestehenden Sonderbauweise in Verbindung mit den örtlichen Gegebenheiten eine kurzfristige Reparatur nicht möglich ist“, heißt es dazu in einer Mitteilung auf der Homepage der Stadt Düsseldorf. Vielmehr müsse nun der Brückenübergang ausgetauscht werden. Bis es so weit sei, werde die gebrochene Übergangskonstruktion übergangsweise mit Stahlplattenüberfahrten überbaut. Die Lieferzeit dieser Platten betrage aktuell mehrere Wochen. Solange bleibe die rechte Fahrspur gesperrt – schätzungsweise noch drei Wochen lang.