Schloss Reuschenberg in Neuss : Talk und eine Riesenfontäne zum Abschluss

Schloss Reuschenberg in Neuss

Neuss Die Ausstellung des Multimedia-Künstlers Kanjo Také neigt sich dem Ende zu. Zur Finissage ist eine Talkshow - unter anderem mit dem Künstler selbst - geplant.

Die spektakuläre Werkschau unter dem Titel „Intangible World” des Düsseldorfer Multimedia-Künstlers Kanjo Také, die seit November 2021 von der Kunstinitiative „Wurzeln und Flügel“ auf Schloss Reuschenberg gezeigt wird, geht in die letzte Runde. So wird zur Finissage eine Talkshow veranstaltet, die von Anja Katharina Bezold moderiert wird. Die Finissage mit dem Talk findet am Mittwoch, 23. März, ab 18 Uhr auf Schloss Reuschenberg (Gerhard-Hoehme-Allee 1) statt.