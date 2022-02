Öffnungszeiten in Neuss : Wie Stadt und Kreis an den Karnevalstagen geöffnet haben

Neuss Der Kinderbauernhof hat regulär geöffnet. Das gilt nicht für alle Einrichtungen. Die Müllabfuhr verschiebt sich gegenüber dem gewohnten Turnus.

Der Kappessonntagszug fällt flach und auch sonst gibt es statt eines großen närrischen Treibens zu Karneval nur ein abgespecktes Programm. Trotzdem verschiebt sich gegenüber dem gewohnten Turnus die Müllabfuhr in der kommenden Woche um jeweils einen Tag nach hinten. Darauf weist die Abfall- und Wertstofflogistik (AWL) Neuss hin. Der Hintergrund: Da die Termine bereits zu Beginn des Jahres in der „Abfall-Info 2022“ veröffentlicht und an alle Haushalte verteilt wurden, bleiben die geänderten Abfuhrtermine bestehen. Zudem ist die Deponie in Grefrath am kommenden Montag geschlossen.