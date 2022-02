Stadtsportverband : Marlies Klüter mit der SSV-Zinnkanne geehrt

Neuss Die 69-Jährige war auf dem Nixhof über mehr als drei Jahrzehnte die Mutter des Voltigiersports in Neuss. Kleine Feierstunde in der Geschäftsstelle des Stadtsportverbandes.

(sit) Mit reichlich Verspätung ist Marlies Klüter vom Stadtsportverband (SSV) Neuss für ihre großen Verdienste um den Neusser Sport (2020) mit der Zinnkanne der Sparkasse geehrt worden. Die Corona-Pandemie und andere Unwägsamkeiten hatten die Verleihung immer wieder verzögert, aber jetzt passte es endlich. „Sie ist bis 2019 über gut drei Jahrzehnte die ‘Mutter des Voltigiersports’ gewesen“, würdigte Agnes Werhahn (erhielt die Zinnkanne 2002), Vorstandsvorsitzende der Stiftung Sport des Rhein-Kreises, in ihrer Funktion als Laudatorin die enorme Leistung Klüters, die zur coronakonformen Ehrung in der SSV-Geschäftsstelle in Begleitung ihres Mannes Horst erschienen war. Ihr sei keine Aufgabe zu viel gewesen. Das Büro auf dem Nixhof sei ihr zweites und oftmals sogar ihr erstes Zuhause gewesen.

Die mittlerweile 69-Jährige, in den 1980er-Jahren als Mutter pferdebegeisterter Kinder nach Selikum gekommene, etablierte beim RSV Neuss-Grimlinghausen das heilpädagogische Voltigieren und war dem Verein am Ende in ihrem Ehrenamt als Zweite Vorsitzende in jeder nur erdenklichen Weise von Nutzen. Die Uedesheimerin zeigte sich bei der kleinen Feierstunde gewohnt bescheiden, verwies jedoch nicht ganz ohne Stolz auf so manchen Meilenstein, der in ihrer Zeit an der Spitze des Vereins gesetzt worden sei. „Der Aufbau des heilpädagogischen Voltigierens im Zusammenspiel mit der Kinderkrebsklinik Düsseldorf ist sicherlich eine grandiose Entwicklung gewesen“, arbeitete sie als herausragende Errungenschaft zufrieden heraus. Die zahlreichen Erlebnisse und der Kontakt mit interessanten Menschen bei der Organisation und der Begleitung von Veranstaltungen aller Art – oft in Begleitung ihres Lebenspartners – hätten ihr, bei allem anstrengenden Einsatz, auch viele tolle und unvergessliche Erlebnisse beschert.