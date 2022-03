Auf der Rennbahn in Neuss : Aus Firmenpuls wird der „FitNeuss Firmenlauf“

Neuss Der beliebte „Firmenpuls“ wird ab diesem Jahr unter einem neuen Namen stattfinden. Auch im Organisationsteam hat sich ein Wechsel vollzogen.

Nachdem der „Firmenpuls“ in 2020 und 2021 pandemiebedingt nicht live beziehungsweise in gewohnter Form stattfinden konnte, fällt am 6. September der Startschuss für die Neuauflage der beliebten Laufveranstaltung unter dem neuen Namen „FitNeuss Firmenlauf“. Aber nicht nur der Name ist neu: Auch im Organisationsteam hat sich ein Wechsel vollzogen. Simon Kohler (ID4 Sports GmbH), der seit 2015 die Breitensportveranstaltung mit viel Herzblut organisiert hat, gibt seine Verantwortlichkeiten an die Sportevent-Agentur „n plus sport GmbH“ ab. „Als leidenschaftlicher Läufer bin ich durchaus stolz, mit dem Firmenpuls in den letzten Jahren tausende Kollegen zum gemeinsamen Sporttreiben bewegt zu haben. Aufgrund neuer beruflicher Prioritäten habe ich mich dazu entschieden, die Veranstaltung abzugeben und noch in beratender Funktion tätig zu sein. Ich bin überzeugt, dass der Firmenlauf das Potenzial hat, eine der größten und stimmungsvollsten Laufveranstaltungen im Rhein-Kreis-Neuss zu werden“, sagt Kohler.