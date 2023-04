Wohnen in Neuss Neuer Anlauf für Wohnprojekt im Neubaugebiet Augustinusstraße

In der Ratssitzung Anfang März hatten SPD und Grüne den Neustart initiiert, für die Sitzung des Liegenschaft-Ausschusses am 24. Mai hat die Stadtverwaltung nun einen Sachstandsbericht angekündigt. Karbowiak konnte aber schon in Erfahrung bringen, dass eine erste Wohn-Konzeption mit dem Partner „Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft“ (GWG) in Arbeit ist und auch die Augustinus-Gruppe als unmittelbarer Nachbar schon Interesse signalisiert haben soll, Service-Angebote für die möglichen Bewohner zu definieren.