Rheinland-Klinikum in Neuss Wegweiser durch den „Behörden-Dschungel“

Sehr zur Freude der Schulleitung und seines Arbeitgebers, des Rheinland-Klinikums. Denn der Klinikverbund sieht sich einerseits mit dem allgegenwärtigen Fachkräftemangel konfrontiert. Andererseits scheitern ausländische Interessenten oft schon sprachlich an den bürokratischen Hürden. Wie Mustapha Mansouri. Nach Umwegen konnte er endlich in seine Pflege-Ausbildung am Rheinland Klinikum Dormagen starten, ist inzwischen in seinem neuen Leben angekommen und „total zufrieden“. Vor einem Jahr kam der studierte Soziologe nach Deutschland, um mehr berufliche Chancen zu haben. In marokkanischen Fès hatte der 33-Jährige unter anderem als Fahrer und Assistent gejobbt, bevor er bei einem Praktikum in einem Behindertenzentrum merkte: Pflege ist sein Ding.