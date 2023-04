Marionettentheater in Rosellen Große Leidenschaft für kleines Theater

Die Liebe für das Puppenspiel begleitet ihn schon seit Kindertagen. Im Oktober 1941 führt der damals Fünfjährige auf der Vortreppe seines Elternhauses in Naumburg ein Kasperpuppenspiel für die Nachbarskinder auf. Das bringt seine Eltern auf die Idee, ein richtiges kleines Puppentheater zu bauen. Mit großem handwerklichen Geschick fertigt sein Vater eine Drehbühne aus Holz mit handgemalten Szenenbildern an. Sie können ausgewechselt und sogar beleuchtet werden. Die Marionetten stellt seine Mutter aus Stoff und Wollresten her, die Köpfe der Figuren formt der Vater aus Gips. „All diese Materialien waren im Krieg natürlich knapp“, erklärt Meusel. Im Sommer 1942 ist es soweit: Das Märchen „Dornröschen“ erlebt seine Uraufführung, aufgebaut im Türrahmen ihrer Wohnung am Georgenberg in seiner Heimatstadt. Das Publikum besteht aus Rainer Meusel, seinem Bruder und Kindern aus dem Ort. Meusel erinnert sich nicht mehr genau an die Premiere. Aber die Details sind in dem großen braunen Theaterbuch festgehalten, das sein Vater der Mutter 1944 zu Weihnachten geschenkt hat. Nach dessen Tod 1947 führt Meusels Mutter das Theater fort. Als amerikanische Besetzer in ihr Haus eindringen, werden Teile des Theaters zerstört. Rainer Meusel rekonstruiert sie in mühevoller Kleinarbeit mit Hilfe des Theaterbuchs. Als die Familie 1956 nach Westdeutschland zieht, muss Meusel erneut Hand anlegen: Holzwürmer haben sich durch die Bühnenteile gefressen.