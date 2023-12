Auf Druck der Politik Stadt stellt Rathauszeitung „Neuss publik“ ein

Zu einer guten und transparenten Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungsprozessen von Rat und Verwaltung, der umfassenden Unterrichtung über die wesentlichen Entwicklungen in den Stadtteilen und die Vermittlung von Serviceleistungen der Verwaltung gehöre, heißt es im Vorwort zur letzten Ausgabe, „dass Sie umfassend und zielgerichtet darüber informiert werden“. Die örtlichen Medien würden dazu einen wichtigen Beitrag leisten, betont Breuer, doch er will noch stärker als bisher auch die sozialen Medien in diesem Sinne nutzen. Sein Versprechen: „Noch zielgerichteter und digitaler informieren.“ Dazu baue die Stadt im kommenden Jahr ihre Internet-Präsenz weiter aus.