PS-Sparen in Neuss 293.000 Euro für Neusser Vereine und Einrichtungen

Im Vergleich zu den Vorjahren war es dieses Mal eine besonders hohe Summe, die die Sparkasse Neuss an Neusser Vereine und Einrichtungen durch PS-Spenden vergeben konnte. Exakt 293.230 Euro waren es und Vorstandsvorsitzender Michael Schmuck dankte im Sparkassen-Forum allen, die zu diesem Spendenbetrag beigetragen hatten. Die Bandbreite der geförderten Empfänger und Projekte ist groß. So kommen Fördervereine von Kindergärten und Schulen, Sportvereine, Altenheime, Umwelt- und Sozialverbände, Kulturträger ebenso wie Heimatvereine und Katastrophenhelfer in den Genuss der Geldmittel. Dabei orientieren sich die Fördersummen an den individuellen Projekten und reichen von 500 Euro bis hin zu Großspenden im fünfstelligen Bereich.