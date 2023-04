Lesen per App in der Neusser Stadtbibliothek Bilderbücher zum Hören und Tippen

Dabei können die Eltern auch selbst entscheiden, welche digitalen Funktionen sie nutzen möchten. Sie können zum Beispiel auch die Effekte und Geräusche abstellen, wenn sie wissen, dass sich das Kind sonst schwer konzentrieren oder fokussieren kann. Bei der Suche nach einer geeigneten App empfiehlt die Zuständige der Stadtbibliothek für Kinder, Jugendliche und Interkultur: „Die Geschichte und die Funktionen sollten sich in etwa die Waage halten.“ Und bei kostenfreien Apps sei darauf zu achten, dass es keine In-App-Käufe oder aufploppende Werbeanzeigen gibt, die die Kinder wieder ablenken könnten. Bei den Tigerbook-Angeboten fällt auf, dass die digitalen Bücher sich in ihrer Aufmachung an den gedruckten Exemplaren orientieren. Liebevolle Illustrationen treffen auf wohl dosierte Effekte, die sich von Buch zu Buch durchaus unterscheiden können. Während eins in erster Linie mit Geräuschen arbeitet, hat ein anderes seinen Fokus auf Bewegungen gelegt. „Das ist ganz individuell“, sagt Elisabeth Loschinski. Die animierten Effekte erinnern außerdem an die Mitmachfunktionen, die es mittlerweile in Bilderbüchern durch Soundtasten oder aufklappbare Laschen gibt. App-Bilderbücher sind so nur eine Ergänzung zum herkömmlichen Buch, das sich immer weiterentwickelt hat.