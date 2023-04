Hermann Gröhe zu Gast in Washington Globale Gesundheit im Fokus beim internationalen Austausch

Als stellvertretender Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung lud der Neusser Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe jetzt zu einem transatlantischen Expertengespräch „Globale Gesundheit“ in Washington, DC, ein. Anlass war das in diesem Jahr in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten stattfindende „Regional Meeting“ des in Berlin beheimateten „World Health Summit“, der aus einer Initiative der Charité entstand und jährlich im Oktober in Berlin Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik aus der ganzen Welt zusammenführt.